John Kirby tarafından yapılan açıklamada, Şam ile temasa geçilmesinin desteklenmediği belirtildi.

Türkiye ile Suriye arasında yeniden kurulan diyaloğa ilişkin ABD'den bir açıklama daha yapıldı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "(Esad ile) İlişkilerini iyileştiren veya destek veren ülkeleri desteklemiyoruz." demişti.

ABD'den yeni Suriye mesajı

Şimdi de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ankara'nın Şam ile attığı adımlardan rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

"Hiçbir devleti Esad ile normalleşmeye teşvik etmeyiz"

Kirby, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmedik. Hiçbir ulus devleti de Esad rejimiyle ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etmeyiz." dedi.

ABD: Esad'la ilişkilerin normalleştirilmesine karşıyız ViDEO

John Kirby: Desteklemiyoruz

Görüşmelerin nereye varacağını ve bundan ne çıkacağını izlemeye devam edeceklerini belirten Kirby, şunları söyledi:

"Şu anda bulundukları noktanın ötesine geçmek istemiyorum. Ama açıkçası biz, Esad ile ilişkilerin normalleşmesini desteklemiyoruz."

Dışişleri bakanlarından üçlü toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da katıldığı Türkiye-Rusya-Suriye üçlü zirvesi, yine bu ülkelerin dışişleri bakanları düzeyindeki görüşmeleriyle devam edecek.

Erdoğan: Suriye ile liderler seviyesinde bir araya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz suhuleti bölgedeki sükuneti sağlamak, barışı egemen kılmak." demişti.