ABD F-16 uçağı, Japonya'ya 2 yakıt tankı bıraktı

Misawa Hava Üssü’nde görevli F-16 savaş uçağı, acil durum nedeniyle Japonya’da dağlık bölgeye iki yakıt tankı bıraktı.

Japonya’da, ülkenin kuzeyindeki Aomori eyaletindeki Misawa Hava Üssü’nde görevli F-16 savaş uçağı, uçuş sırasında yaşanan olağanüstü bir durum nedeniyle bölgedeki dağlık alana iki yakıt tankı bıraktı.

ABD güçlerine ait bir savaş uçağının yakıt tankı bırakması, ülkede krize neden oldu.

Olay, ülkede konuşlu ABD güçleri tarafından doğrulandı.

7 TİCARİ UÇUŞ ASKIYA ALINDI

Yakıt tankı bırakan savaş uçağı, saat 18.10 sıralarında Aomori Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi.

Savaş uçağının gerçekleştirdiği acil iniş nedeniyle planlanan 7 ticari uçuş ise askıya alındı.

APRONA ÇEKİLDİ

Uçağın gece saat 01.00 sıralarında pistten aprona çekilmesiyle havalimanındaki trafik normale döndü.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

53 BİN ABD ASKERİ PERSONELİ BULUNUYOR

Japonya, yaklaşık 53 bin Amerikan askeri personeline ev sahipliği yapıyor.

ABD güçlerinin varlığı zaman zaman yerel halkın tepkisini çekiyor.

Yerleşim yeri yakınında bulunan askeri üsler risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştiri konusu olurken, ABD ordusu ile ilişkili kazalar sık sık kamuoyunun gündemine geliyor.