ABD, F-16'ların Ukrayna'ya teslimatına onay verdi Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, Washington'ın verdiği onaya ilişkin açıklama yaptı. Ollongren, "ABD'nin onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

AA

Hollanda'dan Ukrayna'ya savaş uçağı tedariki gerçekleştirilecek.

ABD'nin F-16'ların Kiev'e teslim edilmesine verdiği onayı, Hollanda Savunma Bakanlığı duyurdu.

Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, teslimat onayını, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatına onay

Ollongren, "ABD'nin, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, bizim Ukraynalı pilotların eğitimini tamamlamamıza olanak tanıyor." ifadesini kullandı.

Aynı isim, sonraki adımlar için Avrupalı ortaklarıyla temas halinde olduklarını belirtti.

"Önemli bir kilometre taşı"

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da X üzerinden yaptığı açıklamada, iş birliği için ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a teşekkür ederek şöyle dedi:

Bu adım, Ukrayna'nın kendi halkı ve ülkesini savunması için önemli bir kilometre taşı.

Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi, mayısta kabul etmişti.

Ukrayna'da barışı sağlama çağrısı

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda, Ukrayna'daki sivillere yapılan saldırıları kınayarak üye devletleri, bölgede barışı sağlamak adına çaba göstermeye davet etti.

Nakamitsu, giderek şiddetlenen saldırıların kritik altyapılara verdiği zararın "endişe verici" olduğunu söyledi.

Sivilleri ve sivil yapıları hedef alan saldırıların uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını hatırlatan Nakamitsu, Rusya'nın "uluslararası hukuku ihlal ettiğini" kaydetti.