ABD F-35 şartını yineledi: S-400'lerden vazgeçin

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin F-35 ortak üretimine ve satış programına dönmesi için Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemlerinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı için F-35 projesinden çıkarıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"TÜRKİYE'Yİ S-400'DEN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

"Tekrar etmek gerekirse, Türkiye’yi S-400 sisteminin teslimat sürecini devam ettirmemeye ve bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN PATRİOT ALMAK İÇİN ÇOK FIRSATI VARDI"

Pentagon Sözcüsü Kirby, “Türkiye’nin son 10 yılda ABD’den Patriot savunma sistemi satın almak için çok sayıda fırsatı vardı ama bunun yerine Rusya’ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400’ü seçtiler” dedi.

ABD'DEN BENZER MESAJLAR

Bu ay içinde de gerek Pentagon gerekse Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ABD yönetiminden bu konuda benzer mesajlar verilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, iki hafta önce günlük brifinginde yaptığı açıklamada, ABD’nin S-400 konusundaki duruşunun değişmediğini yinelemişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400 sorununun Girit modeliyle çözülebileceği önerisiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Price, “S-400 konusundaki politikamız değişmedi. Rus S-400 silahları NATO ekipmanıyla uyumlu değil, NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyor ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak taşıdığı yükümlülüklerle de tutarsız. Rusya’yla bu ciddi boyuttaki ticari işlem, ABD yasaları altında CAATSA yaptırımlarını harekete geçirdi. Türkiye’yi (S-400) sistemini elinde bulundurmamaya çağırdık ve çağırmaya da devam ediyoruz” diye konuşmuştu.