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    ABD F- 35 uçaklarında motor sıkıntısı yaşıyor

    ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, onarım süresinin uzun olması nedeniyle motor sıkıntısı yaşayan F-35 savaş jetlerinin daha az hava gösterisine katılmasına karar verdi.
    • AA
    • 14.02.2021 - 05:16
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    ABD F- 35 uçaklarında motor sıkıntısı yaşıyor

    ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, onarım sürelerinin uzun sürmesi nedeniyle yaşanan motor sıkıntısı yüzünden F-35 savaş jetlerinin daha az hava gösterisine katılması kararı aldı.

    MOTOR SIKINTISI YAŞANIYOR

    Pentagon'un 398 milyar dolarlık beşinci nesil F-35 savaş uçağı programının "Pratt & Whitney" tarafından üretilen motor tedarikinde giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldığına dikkati çekildi.

    Hava Muhabere Komutanlığının konuşlandırma ve eğitimlerde gerektiğinde F-35 savaş uçaklarının hazırda bulunması için 2021'de hava gösterilerine daha az katılacağı belirtilen haberde, bu yıl F-35'lerin 8 hava gösterisinde yer almayacağı ifade edildi.

    ABD F- 35 uçaklarında motor sıkıntısı yaşıyor #1

    UÇAKALR UZUN SÜRE MOTORSUZ KALABİLİR

    Değerlendirmesine yer verilen, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yaşanan sorunu "F-35A model savaş uçaklarının motorlarının hız kesmeden çalışması sonucu ısının türbin kanadı kaplamalarında erken çatlaklara ya da katmanlara neden olduğu ve bu nedenle motorların çıkarılıp tamir edilmesi gerektiği" şeklinde açıkladı.

    F-35 Programı biriminin Savunma Bakanlığını en kötü senaryo konusunda bilgilendirdiği kaydedilen haberde, savaş uçaklarının yüzde 20'sinin 2025'e kadar motorsuz kalabileceği bilgisi yer aldı.

    ABD F- 35 uçaklarında motor sıkıntısı yaşıyor #2

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