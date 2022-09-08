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    ABD, F-35'teki Çin ham maddesi nedeniyle teslimatları durdurdu

    Lockheed Martin, motor pompalarından birinde Çin menşeli madde keşfedildiğini duyurdu. Gelişmenin ardından teslimatlar askıya alındı.
    • 08.09.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:09
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    ABD, F-35'teki Çin ham maddesi nedeniyle teslimatları durdurdu

    F-35 savaş uçağının motorunda kullanılan malzemeyle ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

    Ana üretici firma Lockheed Martin, uçağın turbo motor pompalarından birinde kullanılan bir mıknatısın alaşımının Çin'den ithal edildiğini açıkladı.

    Bu durumun tespit edilmesinden sonra ABD, uçağın Amerikan ordusu ve ilgili ülkelere teslimatını geçici olarak durdurdu.

    Teslimatlar geçici olarak askıda

    Açıklamada, uçakta kullanılan malzemenin gerekli yasa ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak üzere uçağın ABD ordusuna ve uçağın alıcısı olan müşteri ülkelere teslimatının askıya alındığı kaydedildi.

    Şu anda teslim edilmiş ve kullanılan uçakların bu süreçten etkilenmediği belirtildi.

    Çin ile ilgili bildirim yapıldı

    ABD Savunma Bakanlığı Kontrat Yönetim Ajansı'nın 19 Ağustos'ta Müşterek Savaş Uçağı F-35 Ofisi'ne, uçakta kullanılan söz konusu mıknatısın Çin'den ithal edilen ham madde ile üretildiği uyarısında bulunduğu ifade edildi

    AA'nın haberine göre, ağustos sonlarında tedarikçilerden birinin şirkete kullandıkları ham maddenin Çin'den alındığını ancak mıknatısların ABD'de manyetize edildiğini bildirdiğine dikkat çekildi.

    ABD, F-35 teki Çin ham maddesi nedeniyle teslimatları durdurdu #1


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