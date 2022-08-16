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    ABD First Lady'si Jill Biden, Covid-19'a yakalandı

    Geçtiğimiz haftalarda iki kez koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın testi pozitif çıktı.
    • 16.08.2022 - 17:30
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    ABD First Lady'si Jill Biden, Covid-19'a yakalandı

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    First Lady Biden'ın hafif semptomlar gösterdiği ve kendisine antiviral Paxlovid ilacının verildiği belirtildi.

    5 gün karantinada kalacak

    Pazartesi günü semptom gösteren Jill Biden'ın Güney Carolina'da Başkan Joe Biden ile birlikte tatilde olduğu, en az 5 gün karantinada kalacağı aktarıldı.

    Joe Biden'ın ise sabah saatlerinde yapılan testinin negatif çıktığı, ancak ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi doğrultusunda 10 gün boyunca kapalı alanda maske takacağı kaydedildi.

    İHA'da yer alan habere göre Jill Biden'ın Sözcüsü Elizabeth Alexander, "Semptomlar yaşamaya başladıktan sonra yaptığı antijen testi negatif çıktı. Ancak daha sonra yapılan bir PCR testi pozitif sonuç verdi. First Lady'nin yakın temasları bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.

    Joe Biden'ın testi iki kez pozitif çıkmıştı

    Öte yandan, Başkan Biden ise 21 Temmuz'da koronavirüse yakalanmış, 27'sinde testi negatife dönerken, 30 Temmuz'da testi yine pozitif çıkmıştı. Biden'ın 6 ve 7 Ağustos'ta yaptırdığı testleri negatif sonuçlanmıştı.

    ABD First Lady si Jill Biden, Covid-19 a yakalandı #1


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