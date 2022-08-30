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    ABD First Lady’si Jill Biden koronavirüsü yendi

    ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın geçtiğimiz çarşamba günü pozitif çıkan Covid-19 testi negatife döndü.
    • 30.08.2022 - 12:58
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    ABD First Lady’si Jill Biden koronavirüsü yendi

    ABD’de İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve First Lady’nin bugün Washington DC’ye döneceğini açıkladı.

    Alexander, First Lady’nin hastalığı boyunca "Soğuk algınlığına benzer semptomlar" gösterdiğini belirtti.

    24 Ağustos'tan bu yana karantinadaydı

    First Lady, Covid-19 testinin pozitif çıktığı 24 Ağustos tarihinden bu yana ABD’nin Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentindeki evinde tecrit altında tutuluyordu.

    İHA'nın aktardığına göre ayrıca Jill Biden’ın 16 Ağustos’ta COVID-19’a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos’ta ise Covid-19 testinin negatif çıktığı açıklanmıştı.

    ABD First Lady’si Jill Biden koronavirüsü yendi #1


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