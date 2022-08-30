ABD First Lady’si Jill Biden koronavirüsü yendi

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın geçtiğimiz çarşamba günü pozitif çıkan Covid-19 testi negatife döndü.

ABD’de İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve First Lady’nin bugün Washington DC’ye döneceğini açıkladı.

Alexander, First Lady’nin hastalığı boyunca "Soğuk algınlığına benzer semptomlar" gösterdiğini belirtti.

24 Ağustos'tan bu yana karantinadaydı

First Lady, Covid-19 testinin pozitif çıktığı 24 Ağustos tarihinden bu yana ABD’nin Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentindeki evinde tecrit altında tutuluyordu.

İHA'nın aktardığına göre ayrıca Jill Biden’ın 16 Ağustos’ta COVID-19’a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos’ta ise Covid-19 testinin negatif çıktığı açıklanmıştı.