Dedeağaç'a askeri malzeme taşıyan kargo gemisindeki hareket dikkatlerden kaçmadı.

ABD Donanması, Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde askeri varlığını artırmaya devam ediyor.

Türkiye, 21 Temmuz’dan itibaren Doğu Akdeniz’de yürüteceği sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin Denizcilere Duyuru (NAVTEX) yayınladı.

BİZANS VE YUNAN BAYRAĞI ÇEKTİLER

Yunanistan, araştırmanın yapılacağı bölgenin kendi kıta sahanlığında kaldığını iddia ederken, ABD'ye ait gemide dikkat çeken bir detay yer aldı.

ARC Endurance adlı askeri kargo gemisinin grandi direklerine Yunanistan ve Bizans bayrakları çekildi. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

ABD gemisinde Bizans bayrağı çekildi ViDEO

DEDEAĞAÇ'A SEVKİYAT

ABD'nin Askeri Deniz Komutanlığı'nın Twitter hesabından da gemiye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Paylaşımda, "ARC Endurance, ABD Ordusu 101. Savaş Havacılık Tugayı'na teslimat için Yunanistan'ın Dedeağaç kentine geldi." denildi.

Ayrıca, ABD ve Yunan askeri müttefikleri ve liman ortakları arasında bu ölçekte bir operasyon yürütülmesi için olağanüstü iş birliğinin söz konusu olduğu ifade edildi.