ABD Genelkurmay Başkanı, Ukrayna'daki savaşta kayıp sayısını açıkladı

Orgeneral Mark Milley, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta, her iki ülkenin de 100'er bin askerini kaybettiğini veya yaralandığını tahmin ettiklerini belirtti.

24 Şubat tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş, 9'uncu ayında devam ediyor.

New York Ekonomi Kulübü'ndeki etkinlikte konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, savaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Milley, savaşta yaklaşık 100 bin Rus askeri ile 100 bin Ukrayna askerinin öldüğünü ya da hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini ifade etti.

40 sivil hayatını kaybetti

Çatışmalarda yaklaşık 40 bin sivilin öldüğünü de söyleyen Milley, aynı zamanda 15-30 milyon arasında kişinin yerlerinden edildiğini belirtti.

"Kayıpların sayısı, önümüzdeki kış aylarında müzakereye ikna edebilir"

Kiev'in Moskova ile görüşmelere yeniden başlama isteğine yönelik işaretlerin müzakereler konusunda yeni bir pencere açtığını kaydeden Milley, “Kayıpların sayısı, hem Moskova'yı hem de Kiev'i savaşın yavaşlayabileceği önümüzdeki kış aylarında müzakere yapmaya ikna edebilir.” dedi.

5 bin 937 Rus askerinin öldüğü açıklanmıştı

Öte yandan Ukrayna ve Rusya, savaş sırasında yaşanan kayıpları tahmin edilenden çok daha az sayıda açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Eylül’de yaptığı son açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 5 bin 937 Rus askerin öldüğünü belirtmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi de savaşta yaklaşık 9 bin Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.