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    ABD günlük bazda en az 1 milyon vaka bildirdi

    ABD, koronavirüs salgınında 1 günde 1.13 milyon yeni vaka ile dünya rekoru kırdı.
    • REUTERS
    • 11.01.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 10:59
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    ABD günlük bazda en az 1 milyon vaka bildirdi

    Son derece bulaşıcı olan Omicron varyantı hiçbir yavaşlama işareti göstermezken, ABD'deki vaka sayıları hızla artıyor.

    ABD'de son 24 saat içerisinde en az 1.13 milyon yeni vaka tespit edildi.

    DÜNYA REKORU KIRILDI

    Reuters verilerine göre bu rakam, bugüne kadar herhangi bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı.

    Daha önceki rekor 3 Ocak'ta bildirilen 1.03 milyon vakaydı.

    HASTANEYE YATIŞLAR DA ARTTI

    ABD'de çoğu eyaletin hafta sonunda vaka bildirimi yapmaması nedeniyle Pazartesi günleri yüksek rakamlarda vaka bildiriliyor. Yeni vakalarda yedi günlük ortalama, günlük 700,000'in üzerinde vaka sayısı ile iki haftada yükselerek eski seviyenin üç katına çıktı.

    Yeni vaka sayısındaki rekor seviyenin açıklandığı gün ayrıca ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı da tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi. Reuters verilerine göre, hastaneye kaldırılan hasta sayısı üç haftada eski seviyenin iki katına çıktı.

    ABD günlük bazda en az 1 milyon vaka bildirdi #1


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