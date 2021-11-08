ABD halkı, Biden'ın adaylığına Trump'ın adaylığından daha çok karşı çıkıyor

ABD halkı, Biden'ın adaylığına Trump'ın adaylığından daha çok karşı çıkıyor

Ankete katılanların yüzde 64'ü Demokrat ismin ikinci dönemini istemediklerini söylerken, bu oran Trump için yüzde 58 olarak gerçekleşti.

ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde düzenlenmesi planlanan 60'ıncı başkanlık seçimlerine yönelik anketler şimdiden yapılmaya başlandı.

Başkan Joe Biden'ın popülaritesinin düşmeye devam ettiği, Amerikalıların eski Başkan Donald Trump'ın adaylığından çok Biden'ın olası ikinci dönem adaylığına karşı çıktığı belirtildi.

ABD'DE 2024 ANKETİ

Newsweek'in haberine göre, Biden'ın 2024 seçimlerinde tekrar aday olmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda, ankete katılanların yüzde 64'ünün Demokrat isme karşı oldukları kaydedildi.

BIDEN'A TRUMP'A OLDUĞUNDAN DAHA ÇOK KARŞI ÇIKIYORLAR

ABD halkının, Trump'ın 2024'teki adaylığına da karşı olduğu ancak söz konusu oranının Biden için ortaya çıkan tablodan daha düşük düzeyde kaldığına dikkat çekildi.

Yüzde 58'lik kesim, Trump'ın bir sonraki başkanlık seçimlerinde tekrar aday olmasına karşı olduğunu söyledi.

BIDEN'A DESTEK YÜZDE 38'E DÜŞTÜ

Öte yandan seçmenlerin yüzde 46'sı, Joe Biden'ın beklediklerinden daha kötü bir iş çıkardığını düşünüyor. Öyle ki Biden'ın görev onayı, yüzde 38'e kadar geriledi.

Bu arada, Amerikalıların yüzde 46'sı 2022 ara seçimlerinde bir Cumhuriyetçi isme oy vermeyi düşündüğünü ifade ederken, yalnızca yüzde 38'i bir Demokratı desteklemeyi planlıyor.

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