ABD halkına göre göçmen krizinin sorumlusu Trump değil Biden

ABD halkına göre göçmen krizinin sorumlusu Trump değil Biden

ABD'de yapılan ankette halkın çoğu, sınırdaki göçmen krizinin sorumlusu olarak Trump'ı değil Biden'ı gösterdi

ABD'de yapılan anket, Amerikalıların Meksika sınırındaki göçmen yoğunluğunun sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Donald Trump'tan çok yeni Başkan Joe Biden'ı gördüklerini ortaya koydu.

YÜZDE 44 BİDEN SORUMLU DEDİ

Hill-HarrisX'in 24-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 44'ü, ABD'ye geçmek için Meksika sınırından akın eden göçmenlerle ilgili problemden Başkan Biden'ın sorumlu olduğunu söylerken, sadece yüzde 28'i eski Başkan Trump'ı işaret etti.

Aynı soruya cevap verenlerin yüzde 20'si, sınırdaki sorunla ilgili iki tarafı da eşit derecede suçlu bulurken, yüzde 7'lik bir grup problemin nedeninin iki tarafla da ilgili olmadığına inandığını söyledi.

CUMHURİYETÇİLERİN YÜZDE 73'Ü

Cumhuriyetçi olduklarını belirten katılımcıların yüzde 73'ü ülke sınırındaki durumdan mevcut hükümeti sorunlu tutarken, Demokrat partili katılımcıların sadece yüzde 46'sı suçu Trump yönetimde bulduğunu bildirdi.

CNN'nin yaptığı bir çalışmada, 30 Eylül'e kadar Meksika sınırından ABD'ye girecek göçmen sayısının 2 milyonu aşabileceği ve bu rakamın bir rekora işaret ettiği belirtilmişti.