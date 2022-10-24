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    ABD hava indirme birliği 80 yıl sonra ilk kez Avrupa'da

    ABD'nin 101'inci Hava İndirme Birliği, yaklaşık 80 yıl sonra ilk kez, NATO-Rusya geriliminin yaşandığı Avrupa'ya konuşlandırıldı.
    • 24.10.2022 - 00:02
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    ABD hava indirme birliği 80 yıl sonra ilk kez Avrupa'da

    "Bağıran Kartallar" olarak da bilinen hafif piyade birliği, dünyanın herhangi bir noktasındaki savaş alanına, yalnızca saatler içerisinde konuşlandırılmaya hazır şekilde eğitildi ve savaşmaya hazır.

    "NATO topraklarının her karışını savunmaya hazırız"

    Birlik, Romanya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunuyor.
    "NATO topraklarının her bir karışını savunmaya hazırız." diyen birliğin yardımcı komutanı Tuğgeneral John Lubas, "Biz hafif piyade gücüyüz, ancak yine de uçaklarımız ve hava saldırılarımız için hareketliliğimizi (mobilite) beraberimizde getiriyoruz." ifadelerini kullanıyor.

    ABD hava indirme birliği 80 yıl sonra ilk kez Avrupa da #1

    Rusya'ya açık bir mesaj

    CBS News'in haberine göre, Romanya'nın Ukrayna sınırında yer alan tatbikat sahası, Rusya'ya ABD ordusunun burada olduğuna dair "açık bir mesaj" olarak nitelendiriliyor.

    Kentucky'deki 101'inci Hava İndirme Birliği'nden toplamda 4 bin 700 civarında asker, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için konuşlandırılmış durumda.
    Rusya, Ukrayna'ya karşı saldırılarını 24 Şubat'ta başlatmıştı.

    ABD hava indirme birliği 80 yıl sonra ilk kez Avrupa da #2


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