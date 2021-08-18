ABD Hava Kuvvetleri Kabil'den kalkan uçağa soruşturma açtı

Kabil Havalimanı'ndan kalkan ABD'nin uçağındaki insan kalıntılarına dair soruşturma açıldı.

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesiyle birlikte, ülkeler asker ve personellerini tahliye etmeye başladı. Tahliye sırasında Afganistan'dan havalanan ABD uçağının kanatlarına, insanların tırmanışı ve yere düştüğü görüntüler dünyanın gündemi oldu.

UÇAKTAKİ İNSAN KALINTILARI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi'nin Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının iniş takımında bulunan insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma başlattığını bildirildi.

"UÇAĞA EL KONULDU"

Açıklamada, kalıntıların uçağın Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ne inişinden sonra keşfedildiği aktarılırken, "Uçağa, kalıntıları toplamak ve geri dönmeden önce incelemek için zaman sağlamak için şu anda el konuldu" denildi.

Öte yandan bugün ortaya çıkan ve uçağın içinden çekilen görüntüde, uçağın kanadına tutunan bir Afgan’ın cansız bedeni sosyal medyanın gündemine oturmuştu.