ABD havayolu şirketleri İsrail uçuşlarını iptal etti

ABD havayolu şirketleri United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines, İsrail’deki şiddet olayları nedeni ile 12-13 Mayıs’ta başkent Tel Aviv’e olan gidiş-dönüş uçuşlarını iptal etti.

İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, ABD havayolu şirketleri uçuşları iptal etme kararı aldı.

İSRAİL'E 12-13 MAYIS'LARI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines, İsrail’deki şiddet olayları nedeni ile 12-13 Mayıs’ta başkent Tel Aviv’e olan gidiş-dönüş uçuşlarını iptal etti.

"MÜŞTERİLERİMİZİN VE EKİBİMİZİN GÜVENLİĞİ EN YÜKSEK ÖNCELİĞİMİZDİR"

United Airlines tarafından yapılan açıklamada, “Müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği en yüksek önceliğimizdir. İsrail'deki mevcut durum nedeniyle, 11 ve 12 Mayıs'ta Tel Aviv'e gidiş-dönüş uçuşları iptal ettik” denildi.