ABD heyeti, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini görüşmek için Türkiye'de

Erdoğan ile Biden'ın görüşmesinden gündeme gelen havalimanı konusuna dair görüşmeler için ABD'den heyet geldi.

Son dönemde Türkiye ile ABD arasındaki gündemi, Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın güvenliği oluşturuyor.

Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.

ABD'Lİ HEYET TÜRKİYE'DE

ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Petangon Sözcüsü Binbaşı Rob Lodewick, "Bu hafta, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Afganistan'da Kabil havaalanının güvenliği konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye gidecek." demişti.

"HAVALİMANININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANACAĞINDAN EMİNİM"

Lodewick görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermedi. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde 2022 savunma bütçesine ilişkin bir oturumda açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, herhangi bir yazılı anlaşmanın henüz olmadığını ancak görüşmeleri ilerlettiklerini söyledi.

Milley, "Bu hafta (Türkiye ile) bir toplantımız var. Sanırım anlaşmanın neredeyse son parçası kaldı. Türkiye adına konuşmak istemiyorum ve nihai bir anlaşmanın sonucunu önceden vermek istemiyorum ama Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanacağı konusunda eminim." diye konuştu.

ERDOĞAN İLE BIDEN'IN GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELDİ

ABD Afganistan'dan çekilirken, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede, Kabil havaalanının güvenliği konusu da gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin orada kalabileceğine dair niyetini mevkidaşlarına aktardığını ifade etmişti.