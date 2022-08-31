ABD, Hindistan'ın Rusya'nın askeri tatbikatlarına katılımından endişeli

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jean-Pierre, tatbikatlar konusunda Yeni Delhi yönetimine mesaj gönderdi.

Rusya, 5 Eylül'e kadar sürecek "Vostok" (Doğu) tatbikatları düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Tatbikata Hindistan'ın da katılacağı haberleri, ABD'yi endişeye sevk etti.

Rusya ile tatbikata katılacak ülkeler

Çin Savunma Bakanlığı, askeri tatbikatların Çin, Hindistan, Belarus, Moğolistan, Tacikistan ve diğer bazı ülkeleri içermesinin beklendiğini söyledi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, ABD'nin, Hindistan'ın Rusya ile ortak askeri tatbikatlara katılma planlarından endişe duyduğunu vurguladı.

Hindistan'a mesaj: Endişeliyiz

Hindistan'ın katılımı hakkında sorulan bir soruya Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın, Ukrayna ile savaşan Rusya ile askeri tatbikatlara katılan herhangi bir ülke hakkında kaygı duyduğunu söylediğini aktardı.