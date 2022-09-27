Petrol
83.37
0.62%
Euro
17.8107
0.43%
Dolar
18.46
-0.08%
Altın
968.86
0.61%
Borsa
326
0.00%
Bitcoin
371.378
6.20%
BTXN Coin
9.85
-10.04%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    ABD, Ian Kasırgası'na hazırlanıyor

    ABD'nin Florida eyaletinin, gelecek birkaç gün içinde Atlantik Okyanusu'ndan ülke ana karasına yaklaşan şiddetli Ian Kasırgası'nın etkisi altında kalacağı uyarısı yapıldı.
    • 27.09.2022 - 07:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD, Ian Kasırgası'na hazırlanıyor

    Kuzey Amerika'da güz dönemiyle etkisini gösteren kasırgalara bir yenisi daha eklendi. Fiona'nın ardından bu kez de Ian Kasırgası Florida eyaletini tehdit ediyor.

    Fırtına, sel ve hortum uyarısı yapıldı

    ABD Ulusal Hava Servisi, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm gözler Karayip Denizi'nin batısında bu sabah erken saatlerde kasırgaya dönüşen ve bu gece batı Küba yakınlarında büyük bir kasırgaya dönüşebilecek olan Ian'da. Kasırga nedeniyle, yaşamı tehdit eden fırtına dalgası, kuvvetli rüzgarlar, şiddetli yağmur, sel ve hortumlar Florida eyaletinin bu hafta göreceği etkilerden sadece birkaçı." ifadelerine yer verildi.

    ABD, Ian Kasırgası na hazırlanıyor #1

    300 bin kişi tahliye edilecek

    AA'nın haberine göre; Ulusal Kasırga Merkezi'nin uyarısı doğrultusunda Florida'nın sahil kıyılarındaki yerel yöneticiler, bazı yerlerde sel baskını ihtimaline karşın 300 bin civarında kişinin tahliye edilebileceği, aynı bölgedeki okulların tatil edilip barınak olarak kullanılacağı konusunda halkı bilgilendirdi.

    ABD, Ian Kasırgası na hazırlanıyor #2

    Birçok gıda ve araç gereç malzemesi istendi

    Tampa sakinleri çarşamba günü karaya ulaşması beklenen kasırga nedeniyle su ve yiyecek alıp depolarken, kum torbası, jeneratör, radyo ve elektrikli testere gibi eşyalar da en çok talep edilen malzemeler arasında yer aldı.

    ABD, Ian Kasırgası na hazırlanıyor #3

    Kategori 4 şiddeti bekleniyor

    Acil durum ilan eden Florida Valisi Ron DeSantis, Kategori 4 şiddetine ulaşması beklenen kasırganın elektrik kesintisi ve büyük yıkımlara yol açabileceğini, bunun için 5 bin kişilik ulusal muhafız birliğini seferber ettiğini belirtti.

    ABD, Ian Kasırgası na hazırlanıyor #4

    Kasırganın etkili olacağı bölgelerin başında gelen Hillsborough ilçesinde bugünden itibaren bir bölgede zorunlu tahliye emri verilirken 43 barınağın hazır hale getirildiği bildirildi.

    ABD, Ian Kasırgası na hazırlanıyor #5

    NASA'nın fırlatma üssü de etkilenecek

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) da, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün, Ian Kasırgası'ndan etkilenme olasılığı nedeniyle Artemis programı için kullanılan uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi hangarlara çekeceğini duyurdu.

    ABD, Ian Kasırgası na hazırlanıyor #6

    NASA, Artemis dahilindeki test uçuşu programının kasırga nedeniyle haftalarca gecikebileceğini kaydetti.

    Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Florida için acil durum kararını onaylarken 27 Eylül'de, bölgeye planladığı gezisini ertelediğini açıklamıştı.

    ABD, Ian Kasırgası na hazırlanıyor #7

    ABD, Ian Kasırgası na hazırlanıyor #8


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Kadıköy’de ticari taksi denetimi: 8 sürücüye ceza
    İç Haber

    Kadıköy’de ticari taksi denetimi: 8 sürücüye ceza

    Borsa İstanbul, yukarı adım kuralını devam ettiriyor
    Ekonomi

    Borsa İstanbul, yukarı adım kuralını devam ettiriyor

    Görüş Bildir