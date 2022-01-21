ABD ile Rusya arasında Ukrayna krizi: İlk açıklamalar geldi

ABD ve Rusya arasındaki diplomasi trafiği, bugün Cenevre’de devam etti. Dışişleri bakanları Antony Blinken ve Sergey Lavrov arasındaki görüşmeden ilk detaylar düştü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim yükseliyor…

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere yaklaşık 100 bin asker konuşlandırmasıyla oluşan gerilimi konuşmak için bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cenevre'de bir araya geldi.

GERİLİMİ YATIŞTIRMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Dışişleri bakanları Antony Blinken ile Sergey Lavrov'un görüşmesinde öncelikli hedef, oluşan gerilim yatıştırmaya çalışmak...

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın Lavrov'a gerilimi azaltmak için krizden “diplomatik çıkış” önereceğini söylerken, ilk açıklamalar pek o yönde olmadı.





BAKANLARDAN İLK AÇIKLAMALAR

Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Rusya ile farklılıklarımızın bugün çözülmesini beklemiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Büyük bir beklenti içerisinde olmadıklarını dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “Cenevre’deki görüşmelerde büyük bir ilerleme beklemiyoruz. Taleplerimize somut yanıtlar bekliyoruz.” diye konuştu.

RUSYA BATI’YI "PROVOKASYON" PLANLAMAKLA SUÇLUYOR

Öte yandan Rusya bir işgal planladığı iddialarını reddediyor, buna karşılık Batı'yı, Ukrayna'da "provokasyon" planlamakla suçluyor.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir askeri güç göndermesi durumunda ABD ve müttefiklerinden "hızlı ve sert" bir yanıt geleceğini belirtmişti..