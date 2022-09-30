ABD, ilhak sonrası Rusya'ya yaptırım kararı aldı

Beyaz Saray, yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşu hedef aldı. Hazine Bakanı Yellen, "Putin'in hileli ilhakına seyirci kalmayacağız" dedi. Başkan Biden, "Yeni yaptırımlar maliyet getirecek" diye konuştu.

Washington yönetimi, Rusya'yı yaptırımlarla hedef almaya devam ediyor.

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle daha önce birçok kişi ve kuruluşu hedef alan ABD, bunlara yenilerini ekledi.

Başkan Joe Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınadı.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

Rus Merkez Bankası Başkanı dahil olmak üzere yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alındı.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın yasama meclisinin yüzlerce üyesi, ülkenin mali ve askeri altyapısının liderlerini listeye aldı.

Yellen: Hileli ilhaka seyirci kalmayacağız

Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine Bakanı Janet Yellen, "Putin'in hileli bir şekilde Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak etmeye kalkışmasına seyirci kalmayacağız." dedi.

"Rusya'nın savaş kabiliyetini baltalayacağız"

Yellen, "Hazine Bakanlığı ve ABD hükümeti, bugün Rusya'nın zaten bozulmuş askeri sanayi kompleksini daha da zayıflatmak ve yasa dışı savaşını sürdürme kabiliyetini baltalamak için kapsamlı adımlar atıyor." ifadesini kullandı.

"Yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacağız"

ABD'nin ardından Avrupa Birliği de yaptırımları artırma kararı aldı.

Putin'in basın toplantısının ardından Avrupa Birliği'nden açıklama yapıldı.

Avrupa Komisyonu açıklamasında, "Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nındır. Avrupa Birliği, bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak. Rusya'ya karşı yaptırımları arttıracağız ve Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.

Beyaz Saray'ın yaptırım uyguladığı isimler arasında yer alanlar

Putin'in eski danışmanı olan Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina,

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak,

Başbakan Mihail Mişustin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun aileleri,

109 Devlet Duması üyesi,

Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi ve 169 üyesi,

Rusya'nın askeri tedarik zincirlerini destekleyen 14 tedarikçi,

Rusya ve Kırım'da Ukrayna saldırısına yardım etmekle suçlanan 57 yeni oluşum.

Biden: Kişi ve kuruluşlara maliyet getirecek

ABD Başkanı Biden da "Şüphesiz ki bu eylemlerin hiçbir meşruiyeti yok. Amerika Birleşik Devletleri, her zaman Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarına saygı duyacak.

Yeni yaptırımlar, Ukrayna topraklarının statüsünü değiştirmeye yönelik yasa dışı girişimlere siyasi veya ekonomik destek sağlayan kişi ve kuruluşlara maliyet getirecek.

Uluslararası toplumu, Rusya'nın yasa dışı ilhak girişimlerini reddetmeye ve gerektiği kadar Ukrayna halkının yanında olmaya çağırıyorum." dedi.

900'den fazla kişiye vize kısıtlaması

Guardian'ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmesinin ardından yeni yaptırımların bir parçası olarak 900'den fazla kişiye vize kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, ABD'ye seyahat etmeleri yasaklanan kişiler arasında Rus ve Belarus ordusunun üyeleri ve “Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını ihlal eden vekillerin” yer aldığı kaydedildi.

Blinken: Hileli girişimi kesin olarak reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya'nın, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarını, sahte referandumlar düzenlemek de dahil olmak üzere değiştirmeye yönelik hileli girişimini kesin olarak reddediyoruz." diye ekledi.