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    ABD: İnfazlar, İranlı yetkililerin korktuğunun göstergesi

    Göstericilerden birinin daha idam edilmesini kınayan Price, infazların, İran'daki liderlerin kendi halkından korktuğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.
    • 13.12.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:46
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    ABD: İnfazlar, İranlı yetkililerin korktuğunun göstergesi

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında İran'daki infazlara değindi. Bakanlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Price, İran'daki infazların halkı korkutmak için yapıldığını söyledi.

    Price, göstericilerin idam edilmesini kınayarak, “Bu sert eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu sert ve halka açık şekilde gerçekleştirilen eylem, İran halkına korku salmak için yapıldı. Bu infazlar İran hükümetinin kendi halkından ne kadar çok korktuğunun bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

    Halka açık bir şekilde infaz

    İHA’nın haberine göre; İran'daki protestolarda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis güç 2 Besic üyesini öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mecidrıza Rahnavard Meşhed kentinde halka açık bir şekilde infaz edilmiş, 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası ise 8 Aralık'ta infaz edilmişti.


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