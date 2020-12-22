Euro
9.3332
-0.19%
Dolar
7.6467
0.07%
Altın
460.29
-0.13%
Borsa
1.405
1.48%
Bitcoin
180.480
0.96%
EXEN Coin
11.33
-0.61%
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 6 C

    ABD, İngiltere'den gelen yolculardan koronavirüs test sonucu isteyebilir

    Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü, ortaya çıkan yeni virüs türüyle ilgili tedbirleri değerlendiriyor.
    • AA
    • 22.12.2020 - 17:51
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 18:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD, İngiltere'den gelen yolculardan koronavirüs test sonucu isteyebilir

    İngiltere'de koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından 40'tan fazla ülke, bu ülkeyle seyahate yasak getirdi.

    ABD yönetimi, güneydoğusunda koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni türü tespit edilen İngiltere'den gelen yolculardan "negatif" test sonucu istemeyi düşünüyor.

    ABD ALARMDA

    Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nün, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür nedeniyle alarma geçtiğini belirtti.

    TEST ZORUNLULUĞU GÜNDEMDE

    Kaynaklar, ABD'nin, İngiltere'den seyahat eden kişilerden ülkeden ayrılmadan önce 72 saat içinde yapılmış ve sonucu "negatif" çıkmış, koronavirüs testi zorunluluğu getirebileceğini kaydetti.

    Söz konusu fikrin, hava yolu şirketleri ve Beyaz Saray'ın desteğini kazandığını belirten kaynaklar, son kararın halen alınmadığını vurguladı.

    ABD, İngiltere den gelen yolculardan koronavirüs test sonucu isteyebilir #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir