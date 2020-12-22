ABD, İngiltere'den gelen yolculardan koronavirüs test sonucu isteyebilir

Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü, ortaya çıkan yeni virüs türüyle ilgili tedbirleri değerlendiriyor.

İngiltere'de koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından 40'tan fazla ülke, bu ülkeyle seyahate yasak getirdi.

ABD yönetimi, güneydoğusunda koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni türü tespit edilen İngiltere'den gelen yolculardan "negatif" test sonucu istemeyi düşünüyor.

ABD ALARMDA

Amerikan basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü'nün, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tür nedeniyle alarma geçtiğini belirtti.

TEST ZORUNLULUĞU GÜNDEMDE

Kaynaklar, ABD'nin, İngiltere'den seyahat eden kişilerden ülkeden ayrılmadan önce 72 saat içinde yapılmış ve sonucu "negatif" çıkmış, koronavirüs testi zorunluluğu getirebileceğini kaydetti.

Söz konusu fikrin, hava yolu şirketleri ve Beyaz Saray'ın desteğini kazandığını belirten kaynaklar, son kararın halen alınmadığını vurguladı.