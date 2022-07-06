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    ABD: İran ile ikinci bir görüşme olmayacak

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran ile Katar’ın başkenti Doha’da ikinci bir görüşmenin şu aşamada söz konusu olmadığını belirtti.
    • 06.07.2022 - 01:16
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    ABD: İran ile ikinci bir görüşme olmayacak

    Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran ile ABD arasında Doha’da yapılan görüşmede Tahran yönetiminin kendilerini “hayal kırıklığına uğrattığını” ifade etti.

    "İran samimi değil"

    Price, İran’ın nükleer anlaşmaya dönme konusunun dışında taleplerde bulunduğunu, bu durumun İran’ın ciddi ve samimi olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

    "AB'ye müteşekkiriz ama İran'la yeni bir görüşme yok"

    ABD Başkanı Joe Biden’ın bölge ziyareti sürecinde Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin İran ile ABD arasında ikinci bir tur görüşme için çaba harcadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Price, “AB ortağımıza çabalarından dolayı müteşekkiriz ancak ikinci bir görüşme gündemde yok.” dedi.

    Price, ABD’nin, 2015’te imzalanan ve 2018’de çekildiği Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak da bilinen İran nükleer anlaşmasına dönme konusunda kararlı olduğunu yineledi. Ancak sözcü Tahran’ın henüz bu kararlılığı göstermediğini ileri sürdü.

    ABD: İran ile ikinci bir görüşme olmayacak #1

    Viyana'dan Doha'ya nükleer müzakereler

    İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda OKEP olarak adlandırılan anlaşma, 2015’te P5+1 olarak da bilinen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.

    Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

    20 Ocak 2021’de göreve gelen Biden yönetimi, söz konusu anlaşmaya döneceklerini ve bu konuda görüşmeler yapmaya başlayacaklarını açıklamıştı.

    OKEP'in yürürlüğe konulması için geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın tabiriyle "dış etkenler" nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınmıştı.

    Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, varılan anlaşmalar çerçevesinde, nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da sürmesine karar verilmişti. ABD ve İran tarafının dolaylı görüşmeleri, 28-29 Haziran'da gerçekleştirilmişti.


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