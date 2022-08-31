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    ABD: İran ile nükleer anlaşmaya daha yakınız

    John Kirby, İran ile nükleer anlaşmaya şu anda geçmişten daha yakın olduklarını ve anlaşmaya dönülmesi konusunda iyimser olduklarını söyledi.
    • 31.08.2022 - 19:08
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    ABD: İran ile nükleer anlaşmaya daha yakınız

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

    Kirby, ülkenin dış politika gündemini değerlendirdi.

    AA'nın haberine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, nükleer anlaşmaya dönülmesi için ABD'den daha güçlü taahhütler istediklerine yönelik açıklamasını değerlendiren Kirby, şu yorumu yaptı:

    "Anlaşmaya çok daha yakınız"

    "Şu anda anlaşmaya geçen hafta ve aylara göre daha yakın olduğumuza inanıyoruz.

    Bunun en büyük sebebi, İran'ın hiçbir şekilde anlaşma ile ilgili olmayan bazı taleplerinden vazgeçmeye istekli olmasıdır.

    Bu nedenle de anlaşmada yol alacağımıza ilişkin şüpheli bir iyimserlik içindeyiz."

    Kirby, ABD'nin İran'a nükleer anlaşma görüşlerine ilişkin verdiği yanıta henüz Avrupa Birliği'nden (AB) ya da İran'dan bir yanıt gelmediğini sözlerine ekledi.

    ABD: İran ile nükleer anlaşmaya daha yakınız #1


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