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    ABD: İran, Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rus yetkililerin İran'da insansız hava aracı eğitimini aldığını ifade eden açıklamalarda bulundu.
    • 11.08.2022 - 23:48
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    ABD: İran, Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    Öte yandan ABD, Rusya’nın İran’da insansız hava aracı eğitimini aldığını açıkladı.

    "İran, Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor"

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin iki ülke arasında insansız hava araçları transferi anlaşmasının bir parçası olarak son birkaç hafta içinde İran'da eğitim aldıklarını aktardı.

    ABD: İran, Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor #1

    ABD, Rusların araçları görmek için İran'ı ziyaret ettiğine değinmişti

    ABD'li yetkililer geçtiğimiz ay, ABD’nin İran'ın Rusya'ya birkaç yüz insansız hava aracı sağlamaya hazır olduğuna inandığını belirtmiş, Rus yetkililerin insansız hava araçlarını görmek için İran'ı ziyaret ettiğini aktarmıştı.

    Rusya’nın İran’dan SİHA almaya hazırlandığı öne sürülmüştü

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, geçtiğimiz günlerde sahadaki kayıpları nedeniyle Rusya’nın silahlı insansız hava araçları konusunda İran'a mecbur kaldığı yorumları yapılmıştı.

    İHA'nın haberine göre; Rusya’nın İran’dan Şahid-191 ve Şahid-129 SİHA'ları almaya hazırlandığı öne sürülmüştü.

    ABD: İran, Ruslara insansız hava aracı eğitimi veriyor #2


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