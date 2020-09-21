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ABD, İran Savunma Bakanlığı'na yeni yaptırımlar uygulayacak

ABD, İran Savunma Bakanlığı'na yeni yaptırımlar uygulayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin İran Savunma Bakanlığı ve diğer askeri bağlantılı birimlerine yaptırım uygulayacağını duyurdu.