ABD: İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişeliyiz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD'nin İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu belirtti.

Wall Street Journal gazetesinin Suudi Arabistan'ın ABD'yi İran'ın muhtemel bir saldırısı konusunda uyardığı yönündeki haberinin ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

"Tehdit tablosundan endişe duyuyoruz"



İHA'nın haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD’nin Suudi Arabistan'a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse yanıt vermekten çekinmeyeceğini belirterek, "Tehdit tablosundan endişe duyuyoruz ve Suudi Arabistan ile askeri ve istihbarat kanalları aracılığıyla sürekli temas halindeyiz. Bölgedeki çıkarlarımızı ve ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" dedi.

Suudi Arabistan ABD'yi uyardı

Wall Street Journal haberinde, Suudi Arabistan, İran'ın Krallık ve yakınlarındaki hedeflere saldırabileceği konusunda ABD'yi uyardığı ve uyarıya yanıt olarak bölgedeki alarmın yüksek seviyeye çıkarıldığını belirtmişti.



