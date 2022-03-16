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    ABD, İspanya'ya 950 milyon dolarlık helikopter satışı yapacak

    ABD Dışişleri Bakanlığı, İspanya'ya 950 milyon dolar değerinde MH-60R model askeri helikopter satışına onay verdi.
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    • 16.03.2022 - 02:41
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    ABD, İspanya'ya 950 milyon dolarlık helikopter satışı yapacak

    ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İspanya'ya tahmini değeri 950 milyon dolar olan MH-60R çok amaçlı helikopter ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

    8 ADET MH-60R TİPİ HELİKOPTER

    Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 8 adet MH-60R tipi helikopter, ve 20 adet yedek motor ile diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

    Açıklamada, satışın İspanya'nın güvenliğine önemli katkı sağlayacağı ancak bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi.

    Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

    ABD, İspanya ya 950 milyon dolarlık helikopter satışı yapacak #1

    İSPANYA NATO ÜYESİ

    İspanya NATO müttefiki olduğu için ABD Kongresinin 15 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

    Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

    ABD, İspanya ya 950 milyon dolarlık helikopter satışı yapacak #2


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