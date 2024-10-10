ABD: İsrail'in Lübnan'da BM Gücü'nü hedef almasından endişeliyiz

AA & Ensonhaber

AA muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtlayan ve ismini vermek istemeyen bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, İsrail'in Lübnan'daki BM Barış Gücü’ne yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "İsrail'in Lübnan'da BM Barış Gücü tarafından kullanılan iki konum ve bir gözlem kulesini hedef aldıklarına dair haberlerden derin kaygı duyuyoruz." şeklinde ifade etti.

"BM BARIŞ GÜCÜ TEHLİKEYE ATILMAMALI"

İsrailli yetkililere hemen ulaşarak olayla ilgili daha fazla bilgi talep ettiklerini belirten sözcü,

İsrail'in Mavi Hat yakınlarındaki Hizbullah altyapısını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini anlıyoruz. Ancak bu operasyonların BM barış gücü unsurlarının güvenliğini tehlikeye atmaması son derece önemlidir

diye konuştu.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ, SORUYU GEÇİŞTİRDİ

Öte yandan aynı konuyla ilgili günlük basın brifinginde değerlendirmeler yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise henüz olayın çok yeni olduğunu ve muhataplarından olaya ilişkin daha geniş bilgi istediklerini söyledi.

Jean-Pierre, İsrail'in UNIFIL'i hedef almasına ilişkin spesifik bir değerlendirme yapmayacağını ancak genel anlamda barış gücü unsurlarının güvende olmaları gerektiğini kaydetti.

Jean-Pierre, "Barış gücü askerlerinin güvende ve emniyette olmalarını isteriz ancak spesifik olarak bu olayla ilgili söyleyebilecek bir şeyim yok." dedi.

UNIFIL, İsrail ordusunun gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

Birçok ülke saldırıya tepki göstermiş, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail ordusunun İtalyan askerlerinin de görev yaptığı UNIFIL'i hedef alan saldırısının "savaş suçu olabileceğini", İsrail'den bir an önce resmi ve gerçek açıklamalar beklediklerini belirtmişti.