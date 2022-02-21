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    ABD istihbaratı: Putin saldırı emrini verdi

    ABD istihbaratının elinde, Rusya Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusu komutanlarına Ukrayna'ya saldırı emrini verdiğine dair bilgi olduğu iddia edildi.
    • AA
    • 21.02.2022 - 03:16
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 03:23
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    ABD istihbaratı: Putin saldırı emrini verdi

    Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon tırmanırken, Amerikan istihbaratı medyaya ilginç bir iddia sızdırdı.

    "SALDIRI EMRİNİN GİTTİĞİNE DAİR ELİMİZDE BİLGİ VAR" AÇIKLAMASI

    Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Putin'in Ukrayna saldırısının başlatılmasına ilişkin emrinin, ordu komutanlarına gittiğine dair, Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia edildi.

    Haberlerde bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü.

    ABD istihbaratı: Putin saldırı emrini verdi #1

    BİLGİNİN YANILTMA OLABİLECEĞİ İDDİASI

    Bu bilginin tamamen yanıltma amacıyla da Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği de tartışılıyor.

    Biden cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine ikna olduğunu ve Rus ordusunun Kiev'i işgal edebileceğini ifade etmişti.

    Blinken ise Pazar günü CNN televizyonuna bağlanarak, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini gerçek bir işgal sürecinin başlangıcı olarak yorumlamıştı.

    ABD istihbaratı: Putin saldırı emrini verdi #2

    ABD istihbaratı: Putin saldırı emrini verdi #3


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