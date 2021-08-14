ABD istihbaratı: Taliban 1 hafta içinde Kabil'i kuşatabilir

ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin başlamasıyla, Taliban ülkede şehirleri kontrol altına almaya başladı.

Taliban militanları, 18 vilayetin merkezini ele geçirirken başkent Kabil'e 150 kilometre mesafeye kadar ilerlemiş oldu.

KABİL 3 GÜNDE KUŞATILABİLİR

CNN'in bir ABD'li diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Taliban'ın 3 gün ila 1 haftada Kabil'i kuşatma altına alabileceği senaryosu Washington'da değerlendiriliyor.

Daha önce Taliban'ın Kabil'i izole edebileceği süre için daha uzun bir periyot öngören ABD'li istihbarat kurumları, Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında bu süreyi 1 haftaya kadar indirmiş oldu.

ABD, TAHLİYEYE ODAKLANDI

Taliban'ın ilerleyişi karşısında herhangi bir adım atmayan Joe Biden yönetimi ise önceliğini Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliye edilmesine vermiş durumda.

Öte yandan aynı habere göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliğindeki personele "hassas tüm materyallerin yok edilmesi" talimatı verildiği kaydedildi.

Elçilik personeline gönderilen ve CNN tarafından görülen notaya göre, ABD'li yetkililer, söz konusu materyallerin propaganda amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için bu yönde bir adım atma kararı aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın brifinginde, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin 3 bin ABD askerinin katıldığı operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtmişti.

TALİBAN'IN İLERLEYİŞİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'in komşusu Logar, güneyindeki Zabul ve Uruzgan vilayetlerinin merkezi Taliban kontrolüne geçti.

Logar Milletvekili Huma Ahmadi, yaptığı açıklamada, militanların Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrine saldırılarını dün gece saatlerinde başlattığını söyledi. Ahmadi, kent merkezinin öğle saatlerinde Taliban'ın eline geçtiğini ve bazı güvenlik güçlerinin Taliban tarafından esir alındığını belirtti.

Zabul İl Şura Vekili Esedullah Kakar da Taliban'ın güvenlik güçleriyle çatışmadan Zabul'un merkezi Kalat şehrini ele geçirdiğini kaydetti.

AFGANİSTAN, 18 KENT MERKEZİNİ TALİBAN'A BIRAKTI

Uruzgan Valisi Ömer Şirzad ise kamu binaları ve insanların zarar görmemesi için halkın isteği üzerine Uruzgan'ın merkezi Trinkot kentini Taliban'a bıraktıklarını vurguladı.

Logar vilayetinin Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle başkent Kabil vilayeti kuzeybatı yönünden kuşatılmış oldu. Böylece taliban'ın kontrol altına aldığı vilayet merkezi sayısı 18'e çıkarken militanlar Kabil'in 150 kilometre uzağına kadar ilerlemiş oldu.

HERAT'TAKİ KONUTANLAR TALİBAN'A TESLİM OLDU

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin dün akşam saatlerinde Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle kent merkezi dışındaki askeri kampa sığınan bazı komutanlar ve yetkililer Taliban'a teslim oldu.

Yerel yetkililer, İçişleri Bakanı Yardımcısı Abdulrahman Rahman, Zafer Kolordu Komutanı Nebi Ahmetzey, Herat Valisi Abdul Sabur Kani, Herat Ulusal Emniyet Başkanı Hasib Sıddıki ve eski cihat komutanlarından İsmail Han'ın Herat'ın Taliban kontrolüne geçmemesi için mücadele verdiğini ve sonunda mecbur Taliban'a teslim olmak zorunda kaldığını bildirdi.

Öte yandan, Taliban'dan yapılan açıklamada, teslim olan komutanlar ve yetkililerin bundan sonra rahatlıkla normal hayatlarına devam edebilecekleri iddia edildi.

Afganistan'ın üçüncü büyük kenti olan Herat'ın İran ve Türkmenistan ile sınır kapıları bulunuyor. Tarihi binalarıyla meşhur olan kent ayrıca ülkenin sanayi şehri olarak da biliniyor.