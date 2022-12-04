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    ABD istihbaratı: Ukrayna'da çatışmalar yavaşladı

    DNI tarafından yapılan açıklamada, temposu düşen çatışmaların aylarca sürmesinin beklendiği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 08:58
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    ABD istihbaratı: Ukrayna'da çatışmalar yavaşladı

    ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Haines, Ukrayna'daki çatışmaların yavaşladığını ve bunun muhtemelen önümüzdeki kış aylarında da devam edeceğini söyledi.

    ABD'nin Ukrayna raporu

    Bununla birlikte, Ukrayna güçlerinin direncinin azaldığına dair bir kanıt yok.

    BBC'nin haberine göre, Kaliforniya'da düzenlenen savunma forumunda konuşan Haines, çatışmaların daha çok Bahmut ve Donetsk bölgelerinin çevresinde yoğunlaştığını bildirdi.

    "Çatışmanın temposu azaldı"

    Rusya'nın geçen ay Herson bölgesinin batısındaki birliklerini çekmesinin ardından çatışmaların yavaşladığını anlatan Haines, şöyle dedi:

    "Çatışmanın bir tür azaltılmış temposunu şimdiden görüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki dönemde de bunu göreceğimizi umuyoruz."

    ABD istihbaratı: Ukrayna da çatışmalar yavaşladı #1

    Kıştan sonra karşı saldırı hazırlıkları

    Hem Ukrayna hem de Rus ordularının kıştan sonra herhangi bir karşı saldırıya hazırlanmak isteyeceğini düşündüklerini dile getiren istihbarat yetkilisi şöyle ekledi:

    "Ancak Rusların aslında bunu yapmaya hazır olup olmayacağı konusunda şüphelerimiz var. O zaman diliminde Ukraynalılar için daha iyimser düşünüyorum."

    "Putin'in ordusu zor durumda"

    Haines, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ordusunun ne kadar zor durumda olduğuna dair bu aşamada tam bir resme sahip olmadığına inandıklarını da kaydetti.

    Konuyla ilgili olarak Haines, "Moral, ikmal sorunları, lojistik ve karşı karşıya oldukları bir dizi endişe nedeniyle cephane kıtlığı görüyoruz." ifadesini kullandı.

    ABD istihbaratı: Ukrayna da çatışmalar yavaşladı #2


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