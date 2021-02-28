ABD, Johnson&Johnson'ın koronavirüs aşısını onayladı

Yüzde 66 etkili olduğu açıklanan aşı, acil kullanım onayı aldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson firmasının koronavirüse karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımına onay verdi.

FDA, cuma günü bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından onaylanması yönünde tavsiyede bulunulan aşıya ilişkin kararını açıkladı.

ACİL KULLANIM ONAYI VERİLDİ

Açıklamada, Johnson&Johnson ilaç firmasının geliştirdiği ve tek doz olarak uygulanan koronavirüs aşısının acil durum kullanımına onay verildiği bildirildi.

Böylece Jonhson&Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı oldu.

YÜZDE 66 ETKİLİ

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson&Johnson'ın tek dozluk koronavirüs aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

ABD'DE AŞILANAN KİŞİ SAYISI

ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) güncel verilerine göre ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 70 milyonu geçmiş durumda.

CDC'nin son verilerine göre, ülkede 47 milyondan fazla kişiye ilk doz, 22 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.