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    ABD, Kabil'de 10 sivilin öldürüldüğü saldırıyla ilgili kimseye ceza vermeyecek

    Pentagon Sözcüsü John Kirby, komutanların Afganistan'ın başkenti Kabil'deki hava saldırısına ilişkin inceleme üzerine, herhangi bir personelin cezalandırılmaycağını belirtti.
    • AA
    • 14.12.2021 - 03:32
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    ABD, Kabil'de 10 sivilin öldürüldüğü saldırıyla ilgili kimseye ceza vermeyecek

    ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesi sırasında Amerikan ordusunun Kabil'de düzenlediği saldırıya ilişkin tartışmalar devam ediyor.

    7'Sİ ÇOCUK 10 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    7'si çocuk 10 sivilin öldürüldüğü 29 Ağustos'taki saldırıya ilişkin istihbaratın tamamen yanlış çıkması üzerine ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan inceleme tamamlandı.

    ABD, Kabil de 10 sivilin öldürüldüğü saldırıyla ilgili kimseye ceza vermeyecek #1

    KIRBY: "CEZALANDIRMA OLMAYACAK"

    Konuya ilişkin değerlendirme yapan Kirby, CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Richard Clarke'ın inceleme üzerine tavsiyelerini Bakan Austin'e ilettiğini açıkladı.

    Kirby, "Tavsiyelerinde özellikle hesap verebilirlikle ilgili konular yok. Bakan, tavsiyelerini inceledi. Hepsine giremeyeceğim, anlayacağınız üzere bazıları gizli. 29 Ağustos saldırısına ilişkin bireysel bir cezalandırma konusunun olmasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

    Komutanların açıkça herhangi bir cezalandırma istemediklerine ilişkin bir ifadenin tavsiyelerin arasında yer almadığını anlatan Kirby, cezalandırmaya yönelik de bir tavsiyenin söz konusu olmadığını belirtti.

    Kirby, soru üzerine Austin'in de herhangi bir cezalandırmanın gerektiğine inanmadığını kaydetti.

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