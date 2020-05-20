ABD-Kanada sınırı 21 Haziran’a kadar kapalı

Koronavirüs nedeniyle Kanada ile ABD arasındaki sınırda uygulanan kısıtlamaş 21 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Kanada ile ABD sınır geçişlerine koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaların uzatılması kararını kabul ettiklerini bildirdi.

"İNSANLARI GÜVENDE TUTACAK"

Trudeau, "Bu, her iki ülkemizdeki insanları güvende tutacak" dedi. Başbakan Trudeau, eyalet yetkililerinin sınırdaki önlemlere devam edilmesini istediğini belirterek, sınırların koronavirüsün yayılması konusunda "kırılganlık kaynağı" olarak görüldüğünü dile getirdi.

SINIR İLK 21 MART'TA KAPATILMIŞTI

Kanada’da komşu ülkelere ilk olarak 21 Mart’ta 30 gün süreyle kısıtlama getirilmişti. Söz konusu kısıtlamalar 20 Nisan’da 30 gün süreyle yine uzatılmıştı.

6 BİNE YAKIN İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Kanada’da koronavirüsten 5 bin 909 kişi hayatını kaybederken, toplam 79 bin 77 vaka kayıtlara geçti. Ülkede virüsü yenerek iyileşenlerin sayısı 39 bin 976 olarak açıklanırken, 502 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.