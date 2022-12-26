ABD, Kanada ve Japonya'da kar fırtınası can almaya devam ediyor

ABD, Kanada ve Japonya'da kar fırtınası can almaya devam ediyor

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar 3 ülkeyi de esareti altına aldı. Acil durum ilan edilerek sürüş yasağı getirilen Japonya'da ölü sayısı 17 olurken ABD ve Kanada'da toplam 50 kişi vefat etti.

Nesilde bir kez görülebilecek dondurucu kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi.

ABD, Kanada ve Japonya'yı etkisi altına alan şiddetli kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yeni yıla sayılı günler kala Noel tatili için seyahat etmek isteyenlerin planlarını da bozan kar fırtınası, 3 ülkede de yaşamı tehdit ediyor.

Hava yollarında uçuş iptalleri yaşanırken, elektrik kesintileri de başladı.

Bilanço ağırlaşıyor

17 Aralık'tan bu yana Japonya'nın kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı afet ve kazalara yol açarak ölüme neden oldu.

Ülkede şiddetli kar yağışında bilançonun ağırlaştığı ve 17 kişinin hayatını kaybettiği, 90 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Acil durum ilan edildi

ABD'de ise 50 eyaletin tamamında hava sıcaklığı eksi değerlere düştü. Bazı bölgelerde termometreler -25'i gösterdi.

Öte yandan yoğun kar yağışının olduğu bazı bölgelerde acil durum ilan edilerek, sürüş yasağı getirildi.

Ülkenin yüzde 60'ı kar esareti altında

Ulusal Hava Servisi pazar sabahı itibarıyla Buffalo Niagara Uluslararası Havalimanı'nda kar kalınlığının 109 santimetreye ulaştığını açıkladı.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının olumsuz etkilendiği kar fırtınasında, hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya ulaştı.

New York eyaletinde yer alan Buffalo’da ise son açıklanan verilere göre 18 kişi hayatını kaybetti.

Kana'da 4 ölü, 52 yaralı

Kanada'da ise yaşanan kazalari karın şiddetini gözler önüne seriyor.

Aşırı yağışın ardından başlayan buzlanma, trafik kazalarına neden oldu. Seyir halinde olan bir şehirlerarası bir yolcu otobüsünün devrilmesiyle 52 kişi hastaneye kaldırıldı, 4 kişi ise hayatını kaybetti.