Ülkenin yüzde 60'ından fazlası, sıcaklıkların normalin çok altında olduğuna dair hava durumu uyarılarıyla karşı karşıya kaldı.

Şiddetli kış şartları, ABD'yi etkilemeye devam ediyor.

Noel tatili için seyahat etmek isteyenlere yönelik kargaşaya yol açan kar fırtınaları, dondurucu soğuklar ve sel, ülkede yaşamı tehdit ediyor.

Elektrik hatlarını deviren fırtına, ölümcül kazaları beraberinde getirdi. Hava yollarında uçuş iptalleri yaşandı.

ABD'de şiddetli fırtına, hayatı felç etti

Ulusal Hava Servisi, 200 milyondan fazla insanın danışma veya uyarı altında olduğunu söyledi. Tahminciler, hava durumu hizmetinin haritasının "şimdiye kadarki en büyük kış hava uyarıları ve tavsiyelerinden birini gösterdiğini" belirtti.

Elektrik kesintileri, yaklaşık 1,4 milyon ev ve iş yerini karanlıkta bıraktı.

ABD, kar fırtınasının etkisi altında ViDEO

Elektrik kesintileri yaşandı

Ülkenin en büyük kamu kuruluşu olan "Tennessee Valley Authority", cuma günü öğleden sonra aralıksız devam eden elektrik kesintilerine son verdi, ancak evleri ve iş yerlerini elektrik tasarrufu yapmaya teşvik etti.

Associated Press'in haberine göre, Georgia'da, Atlanta'da ve eyaletin kuzey kesimlerinde yüzlerce insan elektriksiz kaldı. ABD varışlı ve çıkışlı 5 binden fazla uçuş iptal edildi.