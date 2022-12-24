Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.974
0.36%
BTXN Coin
6.74
-0.14%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    ABD, kar fırtınasının etkisi altında

    Ülkenin yüzde 60'ından fazlası, sıcaklıkların normalin çok altında olduğuna dair hava durumu uyarılarıyla karşı karşıya kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD, kar fırtınasının etkisi altında

    Şiddetli kış şartları, ABD'yi etkilemeye devam ediyor.

    Noel tatili için seyahat etmek isteyenlere yönelik kargaşaya yol açan kar fırtınaları, dondurucu soğuklar ve sel, ülkede yaşamı tehdit ediyor.

    Elektrik hatlarını deviren fırtına, ölümcül kazaları beraberinde getirdi. Hava yollarında uçuş iptalleri yaşandı.

    ABD'de şiddetli fırtına, hayatı felç etti

    Ulusal Hava Servisi, 200 milyondan fazla insanın danışma veya uyarı altında olduğunu söyledi. Tahminciler, hava durumu hizmetinin haritasının "şimdiye kadarki en büyük kış hava uyarıları ve tavsiyelerinden birini gösterdiğini" belirtti.

    Elektrik kesintileri, yaklaşık 1,4 milyon ev ve iş yerini karanlıkta bıraktı.

    ABD, kar fırtınasının etkisi altında ViDEO

    Elektrik kesintileri yaşandı

    Ülkenin en büyük kamu kuruluşu olan "Tennessee Valley Authority", cuma günü öğleden sonra aralıksız devam eden elektrik kesintilerine son verdi, ancak evleri ve iş yerlerini elektrik tasarrufu yapmaya teşvik etti.

    Associated Press'in haberine göre, Georgia'da, Atlanta'da ve eyaletin kuzey kesimlerinde yüzlerce insan elektriksiz kaldı. ABD varışlı ve çıkışlı 5 binden fazla uçuş iptal edildi.

    ABD, kar fırtınasının etkisi altında #1

    ABD, kar fırtınasının etkisi altında #2

    ABD, kar fırtınasının etkisi altında #3

    ABD, kar fırtınasının etkisi altında #4

    ABD, kar fırtınasının etkisi altında #5

    ABD, kar fırtınasının etkisi altında #6

    ABD, kar fırtınasının etkisi altında #7

    ABD, kar fırtınasının etkisi altında #8


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Cansel Çördük Noel Anne oldu
    Magazin

    Cansel Çördük Noel Anne oldu

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Samet Akaydın savaşı
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Samet Akaydın savaşı

    Görüş Bildir