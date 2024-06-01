ABD, Katar ve Mısır'dan Hamas ve İsrail'e ateşkes çağrısı ABD, Katar ve Mısır tarafından ortak yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas'a dün ABD Başkanı Joe Biden tarafından duyurulan esir ve ateşkes anlaşmasını kabul etmeleri için gerekli adımları atmaları çağrısı yapıldı.

AA

İsrail'in acımasız saldırıları sürüyor.

Hedefine koyduğu her yeri bombalayan İsrail, Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor.

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşette hayatını kaybeden masum Filistinli sivillerin sayısı 36 bini aştı.

Uluslararası kamuoyunda ateşkes için çaba sürerken, büyük baskı altında kalan İsrail'in ateşkes şartlarını ABD Başkanı Joe Biden açıklamıştı.

Son olarak ABD, Katar ve Mısır tarafından İsrail ile Hamas’a çağrı yapıldı.

Hamas ve İsrail'e ateşkes çağrısı

Katar medya ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD, Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından dün duyurulan esir ve ateşkes anlaşmasını kabul etmeleri için gerekli adımları atmaları çağrısı yapıldı.

"Bu anlaşma kalıcı bir ateşkes ve krizin sonra erdirilmesi için bir yol haritası"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu ilkeler, tüm tarafların taleplerine hizmet eden, uzun süredir acı çeken Gazze halkına ve esirler ile onların ailelerine acil yardım sağlayacak bir anlaşmayı bir araya getirdi. Bu anlaşma kalıcı bir ateşkes ve krizin sona erdirilmesi için bir yol haritası sunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)