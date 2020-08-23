ABD kıyılarına 2 farklı tropikal fırtına yaklaşıyor

Ulusal Fırtına Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD tarihinde ilk kez aynı anda oluşan 2 tropik fırtına Meksika Körfezi’ne doğru ilerlediği aktarıldı.

ABD’de korona virüs salgını devam ederken, şimdi de fırtına endişesi başladı. ABD Ulusal Fırtına Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD tarihinde ilk kez aynı anda oluşan 2 tropik fırtınanın Meksika Körfezi’ne doğru ilerlediği aktarıldı.

Merkez, birbirine çok yakın hareket eden iki fırtınanın Salı gecesi ile Çarşamba erken saatler arasında Luisiana ve Teksas eyaletleri arasında kalan bölgede etili olmasını beklediklerini açıkladı.



Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, henüz fırtınanın ulaşacağı gücü kestirmenin zor olduğu belirtilirken, “Her iki fırtına da yakından takip ediliyor” ifadeleri kullanıldı.





İKİ FIRTINA DA KASIRGA HALİNE GELİRSE TARİHTE İLK OLACAK

Colorado Eyalet Üniversitesi’nden Phil Klotzbach yaptığı açıklamada, “Her iki fırtına da, kasırga haline gelirse bu tarihin kaydettiği ilk olay olacak” dedi.

Ayrıca iki fırtınanın birleşme ihtimalini de değerlendiren bilim adamları bununda ilk defa gözlemleneceğini belirtti.

Bilim adamları, iki fırtınanın daha da yakınlaşması halinde “Fujiwhara” etkisi olarak bilinen ve birbirlerinin yörüngesinde dönmesi olarak tanımlanan hava olayının gerçekleşebileceğini dile getirdiler.

Bilim adamları, ayrıca bir fırtınanın diğerinden kuvvetli olması durumunda kuvvetli fırtınanın diğerini yutabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor.



Öte yandan birden fazla fırtınanın aynı güzergahta ve aynı zamanda kasırga haline dönüşerek karayı vurması en son 1959 yılında Meksika Körfezi’nde yaşanmış fakat fırtınalar sadece Beulah olarak adlandırılan kasırgaya dönüşmüştü.



