ABD Kongre Binası'nda silahlı saldırgan alarmı ABD'de kongre polisi, silahlı saldırgan olduğu ihbarı üzerine Senato'nun ofis binalarını giriş ve çıkışa kapattı.

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AA & Ensonhaber

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ABD Kongresi, Cumhuriyetçilerin baskını sonrası bir kez daha güvenlik krizi yaşıyor.

Kongre giriş çıkışları kapatıldı

Kongre binasında görevli polisler, bir silahlı saldırgan olduğu ihbarı üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı.

İçeride arama yapıldığı belirtilirken, bina çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Binadakilere "güvenli bir yere saklanın" uyarısı yapıldı

Halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapılan açıklamada, herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıntılar gelecek



ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını

Trump taraftarlarının Kongre baskını nedeniyle 6 polis hayatını kaybetmiş, 140 polis memuru da olaylar sırasında ağır yaralanmıştı.