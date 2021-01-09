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    ABD Kongre Binası'ndan çaldığı kürsüyü internetten satışa çıkardı

    ABD'de yaşanan kanlı Kongre baskında kürsüyü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemci kürsüyü açık artırmadan satılığa çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 07:27
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 07:28
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    ABD Kongre Binası'ndan çaldığı kürsüyü internetten satışa çıkardı

    ABD'de Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto ettiği miting sonrası çıkan olaylarda göstericiler Kongre Binası'nı işgal ederken, polisle çıkan arbede sırasında 4 kişi hayatını kaybetti.

    ÇALDIĞI KÜRSÜYÜ AÇIK ARTIRMAYA VERDİ

    Konge baskınından yansıyan tarihi fotoğraflardan biri de kürsünün bir eylemci tarafından çalındığı kareydi.

    Kürsüyü çalan ve kameralara gülümseyerek poz veren Adam Johnson isimli eylemci, kürsüyü internetten satışa çıkardı.

    ABD Kongre Binası ndan çaldığı kürsüyü internetten satışa çıkardı #1

    FİYATI 77 BİN DOLARA ÇIKTI

    Açık artırmaya sunulan kürsünin fiyatı, kısa sürede 77 bin dolara çıktı.

    ABD Kongre Binası ndan çaldığı kürsüyü internetten satışa çıkardı #2

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