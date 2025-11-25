ABD Kongre Üyesi Salazar: Venezuela, Amerikan petrol şirketleri için şölen olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'ya saldırması artık an meselesi...

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu.

Maduro artık terör örgütü lideri ilan edildi.

ABD'NİN GERÇEK AMACINI AÇIKLADI

Süreç bu şekilde devam ederken Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına konuk olan ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar, ABD'nin gerçek amacını canlı yayında açıkladı.

"VENEZUELA'YA GİRMEK ÜZEREYİZ"

Sunucunun, Maduro hakkında verdiği kararı sorması üzerine açıklama yapan Salazar, "Venezuela’ya girmek üzereyiz. Girmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA PETROL ŞİRKETLERİ İÇİN ŞÖLEN OLACAK"

ABD'nin asıl hedefinin Venezuela'da bulunan petrol yatakları olduğunu söyleyen Salazar, "Venezuela, Amerikan petrol şirketleri için bir şölen olacak. 1 trilyon dolarlık ekonomik aktivite var. Amerikan şirketleri girip alabilir." diye konuştu.

"MADURO CESUR BİR ÇOCUK DEĞİL"

ABD Kongre Üyesi Salazar açıklamalarında şunları kaydetti:

Ben hükümetin değiştiğini görmeyi çok isterim. Karım Nikaragualı, oradaki diktatörlerin Venezuela petrolüne ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda birçok Amerikalı Amerika’nın Venezuela’nın rejim değişikliğinde parmağı olmasını istemiyor. Bunu Venezuelalıların kendilerinin yapmasını tercih ederler. Maduro’nun maruz kaldığı baskının, onu kendi kararıyla gitmeye zorlayacağını düşünüyor musun? Bence Maduro bir Fidel Castro değil, Maduro cesur bir çocuk değil. Artık o terörist listesinde olduğunu anladığına ve hava trafiği kapatıldığına göre… İçeri dalmak üzere olduğumuzu anlıyor. Son 25 yıldır düşmanımız olduğunu anlıyor. Neden girmemiz gerektiğini anlamayan Amerikalılar için, üç sebep var. Venezuela Amerikan petrol şirketleri için bir bayram olacak. Çünkü 1 trilyon dolardan fazla ekonomik hareket yaratacak. Amerikan şirketleri oradaki petrol borularını, platformlarını... Ve Venezuela petrolü ile alakalı her sorunu çözebilir.

MADURO İÇİN 50 MİLYON DOLAR ÖDÜL

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyor. Hatta Maduro'yu terör örgütü ilan ettiği Cartel de los Soles'ın başında olduğunu öne sürüyor.

Maduro'nun başına, Amerikan yönetimi tarafından terör gruplarıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla 50 milyon dolarlık ödül konuldu.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.



