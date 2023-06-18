ABD Kongre üyesi Sarbanes, Türkiye'yi F-16'larla tehdit etmeye çalıştı Sarbanes, Ankara'yı Atina'ya karşı yayılmacı olmakla suçladı. Kongre üyesi, Türkiye'ye F-16 satışını engelleme kartının ellerinde olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi ismi John Sarbanes, Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz nisan ayında, Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi.

F-16 tedarikini ele alan Yunan-Amerikan Kongre üyesi Sarbanes, Ta Nea gazetesinin "Türkiye F-16'lara ne kadar yakın?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Yunanistan'a karşı yayılmacılık suçlaması

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı ihlallerde bulunduğunu öne süren Sarbanes, "Son zamanlarda tansiyonun düşmesini memnuniyetle karşılıyorum. Ancak Türkiye geçmişte iyi niyetle hareket etmedi." dedi.

Sarbanes, Ankara'nın Atina'ya karşı "yayılmacı iddialardan vazgeçmediği" tezini öne sürdü.

Türkiye'ye F-16 tehdidi

Türk Hava Kuvvetleri'nin uçuşlarının Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırdığını savunan Sarbanes, F-16'lar üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı:

Türkiye'ye, böyle davranmaya devam ederse ABD'den F-16 almayı bekleyemeyeceği konusunda net bir mesaj vermemiz gerekiyor.



Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İlişkiler Komiteleri arasında, Türkiye'nin yeni bir duruş göstermemesi halinde satışı engelleme konusunda mutabakat var.

"Uyanık olmalıyız"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni bir döneme girdiğine ilişkin yorumlara da değinen ABD'li Kongre üyesi, "Uyanık olmalıyız. Müttefiklerimizi korumak için önlemler almalıyız." ifadelerini kullandı.