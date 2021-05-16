ABD Kongre Üyesi Tlaip: İsrail savaş suçlarının görülmesini engellemek istiyor

ABD Kongre üyesi Tlaib, "İsrail, medya kaynaklarını hedef alarak dünyanın, savaş suçlarını görmesini engellemek istiyor." ifadesini kullandı.

İsrail’in medya kuruluşlarını hedef alması dünyadan tepki almaya devam ediyor.

ABD’li Filistin asıllı Demokrat Kongre Üyesi Rashida Tlaib, İsrail’in Associated Press (AP) haber ajansı ve Katar merkezli Aljazeera televizyon kanalının Gazze ofislerini vurmasına tepki gösterdi.

Tlaip, İsrail’in savaş suçlarını dünyadan gizlemek için medya kaynaklarını hedef aldığını söyleyerek Netanyahu'u ırkçılıkla suçladı.

“DÜNYA BEBEKLERİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMESİN”

Rashida Tlaip, "Öyle ki dünya bebeklerin, çocukların ve ebeveynlerinin öldürülmesini görmesin. Öyle ki dünya Filistinlilerin katledildiğini görmesin." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’e ait savaş uçakları Gazze’de bulunan içinde medya kuruluşlarının bulunduğu 13 katlı binayı vurmuştu.