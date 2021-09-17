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    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi

    ABD'de 6 Ocak'ta baskının yaşandığı Kongre binasının çevresine, aşırı sağcı grupların 18 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği gösteri nedeniyle yeniden demir çitler kuruldu.
    • AA
    • 17.09.2021 - 06:34
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 06:51
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    ABD'de aşırı sağcı gruplar, 6 Ocak Kongre baskınında tutuklanan ya da gözaltına alınan kişiler için "6 Ocak için Adalet" adı altında Kongre binası çevresinde 18 Eylül'de gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

    BAŞKENTTE GÜVENLİK EN ÜST DÜZEYDE

    Kongre ve Washington DC polisi ise gösteri öncesi güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

    Trump destekçileri, ABD Kongre binasının kapısını kırarak içeri girdi-Video Arşiv

    ABD KONGRESİ BİNASI YENİDEN ÇİTLERLE ÇEVRİLDİ

    Kongre binası çevresinde kaldırılan çitler, dün gece itibarıyla tekrar kurulurken, Ulusal Muhafızlar da yavaş yavaş Kongre çevresinde toplanmaya başladı.

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi #1

    POLİSLERİN DENETİMİ ARTTI

    Ayrıca Baltimore ve Fairfax gibi çevre şehirlerden gelen polislerin, bina etrafında denetim yaptığı anlar da AA kameralarına yansıdı.

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi #2

    ÖNLEMLER DAHA DA ARTIRILACAK

    Cumartesi günkü gösteriye henüz kaç kişinin katılacağı bilinmezken, güvenlik güçlerinin Kongre binası etrafındaki önlemleri daha da genişletmesi bekleniyor.

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi #3

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi #4

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi #5

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi #6

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi #7

    5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, önceki Başkan Donald Trump halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil istemiyle yargılanmış ancak Senato'daki oylamada aklanmıştı.

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi #8

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi #9

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi #10

    ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi #11

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