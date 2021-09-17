ABD Kongresi, aşırı sağcı grupların gösterisi nedeniyle yeniden çitlerle çevrildi

ABD'de 6 Ocak'ta baskının yaşandığı Kongre binasının çevresine, aşırı sağcı grupların 18 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği gösteri nedeniyle yeniden demir çitler kuruldu.

ABD'de aşırı sağcı gruplar, 6 Ocak Kongre baskınında tutuklanan ya da gözaltına alınan kişiler için "6 Ocak için Adalet" adı altında Kongre binası çevresinde 18 Eylül'de gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

BAŞKENTTE GÜVENLİK EN ÜST DÜZEYDE

Kongre ve Washington DC polisi ise gösteri öncesi güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Trump destekçileri, ABD Kongre binasının kapısını kırarak içeri girdi-Video Arşiv

ABD KONGRESİ BİNASI YENİDEN ÇİTLERLE ÇEVRİLDİ

Kongre binası çevresinde kaldırılan çitler, dün gece itibarıyla tekrar kurulurken, Ulusal Muhafızlar da yavaş yavaş Kongre çevresinde toplanmaya başladı.

POLİSLERİN DENETİMİ ARTTI

Ayrıca Baltimore ve Fairfax gibi çevre şehirlerden gelen polislerin, bina etrafında denetim yaptığı anlar da AA kameralarına yansıdı.

ÖNLEMLER DAHA DA ARTIRILACAK

Cumartesi günkü gösteriye henüz kaç kişinin katılacağı bilinmezken, güvenlik güçlerinin Kongre binası etrafındaki önlemleri daha da genişletmesi bekleniyor.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, önceki Başkan Donald Trump halkı isyana teşvik suçlamasıyla azil istemiyle yargılanmış ancak Senato'daki oylamada aklanmıştı.