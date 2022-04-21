Petrol
107.14
-0.05%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
611.458
0.47%
BTXN Coin
29.48
-3.34%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    ABD Kongresi güvenlik sorunu nedeniyle boşaltıldı

    ABD Kongre Polisi, Kongre yerleşkesinin "potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı" nedeniyle boşaltılması talimatı verdi.
    • 21.04.2022 - 03:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD Kongresi güvenlik sorunu nedeniyle boşaltıldı

    Kongre Polisinden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

    "Hava aracı takip ediliyor"

    Yapılan açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel bir tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor." ifadesine yer verildi.

    Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.

    "Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı"

    İlk talimattan dakikalar sonra Kongre Polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Bu akşam üzeri Kongre yerleşkesi önlem amaçlı boşaltıldı. Şu anda Kongreye yönelik bir tehdit yok. Detayları paylaşacağız." ifadesi kullanıldı.

    AA'nın haberine göre adının açıklanmasını istemeyen iki kişi de küçük bir uçağın Kongre yakınlarında uçtuğunu ve uçaktaki 2 kişinin Kongre yakınlarında bulunan Nationals Park'a paraşütle indiğini kaydetti.

    ABD Kongresi güvenlik sorunu nedeniyle boşaltıldı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ile görüştü
    Politika

    Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ile görüştü

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    BMW: İçten yanmalı motorlar ölmeyecek
    Otomobil

    BMW: İçten yanmalı motorlar ölmeyecek

    Görüş Bildir