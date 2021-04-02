Euro
9.6064
0.16%
Dolar
8.1668
0.76%
Altın
455.61
1.03%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
486.844
0.75%
EXEN Coin
21.85
3.55%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    ABD Kongre Binası kapatıldı

    ABD Kongre Binası, dış güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı.
    • AA
    • 02.04.2021 - 20:27
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 20:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD Kongre Binası kapatıldı

    ABD Kongre Binası’nın çevresi ve Capitol’e çıkan caddeler polis tarafından kapatıldı.

    Polis, bölgenin neden kapatıldığına ilişkin açıklama yapmadı.

    POLİS HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

    ABD medyasında yer alan iddialara göre, ABD Kongre binası çevresindeki bariyerlere bir araç çarptı.

    1 KİŞİ VURULDU

    Olayın ardından yaşanan çatışmada 1 kişi vuruldu.

    Gelişmelerin ardından ABD Kongre Binası 'dışarıdan gelen güvenlik tehdidi' nedeniyle kilit altına alındı.

    ABD Kongre Binası kapatıldı VİDEO

    ABD Kongre Binası kapatıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir