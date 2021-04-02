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ABD Kongre Binası kapatıldı
ABD Kongre Binası, dış güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı.
- AA
- 02.04.2021 - 20:27
- Güncelleme : 02.04.2021 - 20:47
ABD Kongre Binası’nın çevresi ve Capitol’e çıkan caddeler polis tarafından kapatıldı.
Polis, bölgenin neden kapatıldığına ilişkin açıklama yapmadı.
POLİS HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI
ABD medyasında yer alan iddialara göre, ABD Kongre binası çevresindeki bariyerlere bir araç çarptı.
1 KİŞİ VURULDU
Olayın ardından yaşanan çatışmada 1 kişi vuruldu.
Gelişmelerin ardından ABD Kongre Binası 'dışarıdan gelen güvenlik tehdidi' nedeniyle kilit altına alındı.
ABD Kongre Binası kapatıldı VİDEO