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    ABD Kongresi'nde 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri

    ABD'de geçen yıl yaşanan 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde başkent Washington DC'de ve Kongre çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
    • AA
    • 05.01.2022 - 22:44
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    ABD Kongresi'nde 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri

    ABD'de 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarının teyit edildiği oturum esnasında, aşırı sağcı grupların Kongre binasını basmasının yarınki yıl dönümü için kolluk kuvvetleri alarmda bekliyor.

    ŞİDDET OLAYLARINA KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

    Gerek Kongre Polisi gerekse de federal yetkililer, baskının yıl dönümünde yaşanacak herhangi bir şiddet olayını önlemek için gerekli önlemleri alıyor.

    ABD Kongresi nde 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri #1

    FBI DA ALARMA GEÇTİ

    ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, potansiyel tehditlerin farkında olduklarını ve önlem aldıklarını belirterek, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile de doğrudan temas halinde olduklarını kaydetti.

    Kongre Polis Şefi Tom Manger ise yaptığı basın toplantısında, kendilerinin herhangi bir tehdide cevap verecek güçte olduklarını gerekirse diğer birimlerden de yardım isteyeceklerini belirtti.

    ABD Kongresi nde 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri #2

    BIDEN KONUŞMA YAPACAK

    Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, yarın 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yapacak.

    ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın da Kongre baskınına ilişkin süren soruşturma üzerine yoğunlaşacağı bir konuşma yapması bekleniyor.

    Eski ABD Başkanı Donald Trump ise yarın yapmayı planladığı konuşmayı iptal etti.

    ABD Kongresi nde 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri #3

    ABD Kongresi nde 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri #4

    ABD Kongresi nde 6 Ocak baskınının yıl dönümü için güvenlik önlemleri #5


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