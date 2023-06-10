ABD Kongresi'ne İslamofobi'yle mücadele tasarısı sunuldu Üç Demokrat ismin imza koyduğu tasarı Kongre'ye sunuldu. Kongre'nin 21 milletvekili de düzenlemeye desteğini açıkladı.

AA

Dünya genelinde İslam karşıtlığı artmaya devam ediyor.

ABD'de bu duruma önlem alma amacıyla Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı sunuldu.

Kongre'ye sunulan tasarının arkasında 3 Demokrat üye yer alıyor.

Temsilciler Meclisi Minnesota Milletvekili İlhan Omar’ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, tasarıya New Jersey Senatörü Cory Booker ve Illinois Milletvekili Jan Schakowsky’nin ortak imza koyduğu belirtildi.

İslamofobi'yle mücadele tasarısına destek

Tasarının, Kongre üyesi 21 milletvekili tarafından da desteklendiği kaydedildi.

Senatör Booker, açıklamada, İslamofobik söylem ve saldırıların ülke içinde ve dünyadaki Müslüman toplumunun güvenliğini ve refahını tehdit etmeye devam ettiğini belirtirken, İlhan Omar da şu ifadeleri kullandı:

Müslüman karşıtı bağnazlık küresel bir olgudur. Politika yapıcılar olarak bizim bu sorunların birbiriyle bağlantılı ve küresel olduğunu anlamamızın zamanı geldi.

Müslümanları hedef alıyorlar

Açıklamada, İslamofobiye maruz kalan Çin’de Uygurlar, Myanmar’da Arakanlılar ile Hindistan ve Sri Lanka’daki Müslüman toplumlar örnek gösterilerek, Yeni Zelenda ve Kanada’da beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların da Müslümanları hedef almasına değinildi.

Kapsamlı strateji talebi

Tasarıda, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Müslüman karşıtlığını izleme ve mücadele için özel temsilci atanması istenirken, ayrıca dünya çapında İslamofobi ile mücadelede ABD'nin liderliğini tesis etmek için kapsamlı bir strateji oluşturulması talep ediliyor.

Booker ve Omar, ilk kez Kongre’ye 14 Aralık 2021’de İslamofobi karşıtı yasa tasarısı sunmuş, tasarı Temsilciler Meclisi’ndeki oylamada 212’ye karşı 219 oyla kabul edilirken, Senato'da reddedilmişti.